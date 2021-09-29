РИАМО - 29 сен. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров направили в ЦИК заявление об отказе от мандатов депутатов Государственной думы, сообщает Nation News.

Также от мандата ранее отказался главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, а еще – руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.

Все перечисленные были членами общефедерального списка партии «Единая Россия».

Ранее президент России Владимир Путин распределил обязанности между лидерами партийного перечня. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу станет главой партийной комиссии по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Кроме того, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию ЕР по образованию и науке, главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, а уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова – комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова входили в первую пятерку «Единой Россия» на выборах в Госдуму по федеральному округу.