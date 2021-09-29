РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Поисковый отряд Подольского благочиния «Дружина-Подольск» во время Вахты памяти нашел останки красноармейцев и их личные вещи, а духовник отряда провел заупокойные литии, сообщили в Подольском благочинии Московской епархии РПЦ.

В период с 17 по 25 сентября поисковый отряд Подольского благочиния принял участие в поисковых работах в рамках Вахты памяти текущего года. Поисковики из Подольска работали в Старорусском районе Новгородской области, где в 1942-1943 годах войска Северо-Западного фронта вели ожесточенные бои с немецкими захватчиками.

Началу поисковых работ предшествовал молебен, который в Воскресенском храме округа совершил председатель миссионерского отдела Подольской епархии, духовник поискового отряда «Дружина-Подольск» иерей Алексий Суриков. За время поисковых работ нашли останки красноармейцев, а также подписанные личные вещи.

24 сентября в поисковом лагере Суриков совершил молебен. В местах захоронений воинов, убитых в годы Великой Отечественной войны, прошли заупокойные литии.