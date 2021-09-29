РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Прошел фестиваль прикладного и самодеятельного творчества среди инвалидов городского округа Подольск «Вера, Надежда, Любовь», на нем показали свое искусство жители с ограничениями по здоровью, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль, посвященный 240-летию Подольска, прошел 28 сентября в Культурно-просветительском центре «Дубровицы».

Его провела Подольская городская организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) под руководством Татьяны Кругловой.

В фестивале приняли участие подразделения ВОИ Подольска и клуб молодых инвалидов «Эдельвейс». Они представили свои лучшие работы в различных жанрах и видах искусства.

На концерте выступили творческие коллективы и сольные исполнители, а также гости фестиваля - ансамбль «Ритмы молодости» из Реутова.