РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Полицейские Подольска задержали приезжего, подозреваемого в краже мобильного телефона в общежитии, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил мобильный телефон из комнаты общежития на улице Орджоникидзе. Общая сумма материального ущерба составила 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего уроженца Пермского края, проживающего в соседней комнате общежития. Похищенное имущество изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.