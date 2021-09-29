РИАМО - 29 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду вышел из режима самоизоляции, в котором он пребывал порядка 2 недель, пишет Nation News.

Самоизоляция главы государства началась 14 сентября из-за того, что в его окружении были выявлены случаи заболевания Covid-19.

Во всех мероприятиях Путин в этот период принимал участие в формате видеоконференций.

При этом весной глава государства сделал две прививки от коронавируса.

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