РИАМО - 29 сен. Мужчина до смерти избил знакомого в ходе пьяной ссоры в Подольске, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1983 года рождения нашли в квартире на ул. Правды ночью 25 сентября. На теле были гематомы и ссадины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый – мужчина 1980 года рождения. Установлено, что преступление совершено из-за ссоры в ходе совместного распития алкогольных напитков.

28 сентября в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.