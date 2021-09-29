РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева представители АО «Мособлгаз» и территориальных подразделений городского округа Щелково проводят обходы индивидуальных жилых домов, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники проверяют наличие договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования.

Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудования имеет право только специализированная организация. Список таких организаций можно найти на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.