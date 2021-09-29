РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. На экскурсию в 17-ю специализированную пожарно-спасательную часть по тушению крупных пожаров были приглашены школьники Мытищ, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во время экскурсии сотрудники 17-й СПСЧ показали детям здание пожарного депо, центральный пункт пожарной связи, пожарно-технический инвентарь и вооружение, продемонстрировали работу автолестницы, тушение огня с применением пенообразователя.

Со школьниками и педагогами был проведен инструктаж по правилам поведения при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации.

В подразделениях федеральной противопожарной службы Московской области в рамках месячника безопасности проводятся дни открытых дверей для учащихся образовательных учреждений. Пожарные и спасатели обучают школьников основам безопасного поведения, действиям в чрезвычайных ситуациях, навыкам оказания первой помощи пострадавшим и знакомят со своей профессией.