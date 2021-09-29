РИАМО - 29 сен. Всероссийская перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, принять в ней участие можно будет также через портал Госуслуг, заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Это 12-я перепись в истории России. Однако это первая цифровая перепись.

«Старт переписи назначен на 15 октября. По 14 ноября будет полностью проходить все мероприятие. Но на портале Госуслуг будет доступна услуга переписи с 15 октября по 8 ноября», - сказал Смелов.

Он отметил, что данные переписи будут использовать при принятие различных программ поддержки населения.

«Чем полнее данные переписи, тем жителям будет лучше жить», - заключил Смелов.

По его словам, поучаствовать в переписи можно будет впервые через портал Госуслуг, однако сохранится и традиционная форма переписи - переписчики, обеспеченные отечественными планшетными компьютерами, пройдут по домам.

«В интернет-переписи на портале Госуслуг можно поучаствовать с помощью своего телефона, компьютера, в также придя в МФЦ», - заключил Смелов.