РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. За 2 дня работы в мобильный офис социальной газификации в поселке Повадино Домодедова поступило 30 обращений от жителей, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Мобильный офис работал 27 и 28 сентября.

«В течение 2 дней в поселке Повадино работал мобильный офис социальной газификации. За 2 дня в оборудованном для приема жителей микроавтобусе специалисты закрыли порядка 30 обращений жителей небольшой территории, которые касались вопросов газификации, земельных и социальных вопросов», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время «Мособлгаз» формирует график передвижения мобильных офисов соцгазификации на следующий период работы, чтобы охватить как можно больше жителей всего региона.