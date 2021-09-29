РИАМО - 29 сен. Регулярная сверхурочная работа приводит к переутомлению, что грозит значительным снижением иммунитета и ухудшением памяти. Это касается как физического, так и умственного труда, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.
Ранее исследователи портала «Работа.ру» выяснили, что около 29% опрошенных россиян регулярно работают сверхурочно. Больше всего переработки распространены в сферах транспорта и логистики.
По его словам, человек со сниженным иммунитетом наиболее уязвим к инфекциям и вирусам. Кроме того, при наличии предрасположенности от постоянного переутомления может развиться онкология.
Звонков считает, что переработки допустимы по веским причинам или в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, когда хирург делает сложную многочасовую операцию ради спасения пациента.
«Если переработка ради важного дела, то с работы уходишь удовлетворенным, а если только ради денег – чувствуешь себя выжатым. Тут отчасти еще и вопрос мотивации», — объяснил эксперт.
Врач добавил, что борьба с усталостью от переработок – вопрос индивидуальный. Кому-то поможет восстановиться отдых на даче или поездка на рыбалку, а кому-то - любимое хобби.
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