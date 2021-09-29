РИАМО - 29 сен. Председатель ЦИК России Элла Памфилова направит обращение в ГУ МВД России по Москве с требованием объяснить ситуацию с воспрепятствованием подаче исков в суд от партии КПРФ, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Прошли сообщения, что партия КПРФ, которая готовила иск в суд о несогласии с итогами дистанционного электронного голосования в Москве, столкнулась с препятствиями со стороны правоохранительных органов. И хотя позиция ЦИК России не совпадает с позицией КПРФ, партия имеет право на обращение в суд, и препятствовать ей никто не имеет право. Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию», - сказала Памфилова.

Фракция КПРФ в Московской городской думе и Московский городской комитет КПРФ не признает итоги выборов в столице по одномандатным округам в Госдуму.

Также в среду представители КПРФ покинули первое заседание Московской городской думы в осеннюю сессию в знак протеста.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.