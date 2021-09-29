РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 сен. Около 300 человек принимают участие в чемпионате «Абилимпикс» в Королеве, сообщил руководитель межрегионального центра компетенций Виктор Ласкин.

В Королеве в среду стартовал московский областной чемпионат «Абилимпикс-2021» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В межрегиональном центре компетенций — Техникуме им. Королева — размещена часть площадок чемпионата.

«У нас на базе центра компетенций расположены площадки соревнований, как и в других городах Подмосковья. Всего в Королеве соревнуются около 300 человек. Соревнования продлятся 2 дня», — сказал Ласкин.

Эксперты конкурса профессионального мастерства оценят участников в компетенциях: мебельщик, сухое строительство и штукатурные работы, малярное дело, слесарное дело, сварочные технологии. Участники оцениваются экспертами по 100-балльной системе.

Эксперт Людмила Зайцева рассказала, что участники должны выполнить определенное задание разной степени сложности в зависимости от возраста.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1972 года. Россия присоединилась к движению в 2014 году. Сейчас в нем принимают участие 50 стран мира.