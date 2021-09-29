РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В связи с проведением внеплановых ремонтных работ по 3 октября временно закрыта Мытищинская картинная галерея, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Открытие выставки живописи и графики заслуженного архитектора Московской области Григория Нигияна переносится на 7 октября, ранее ее планировали открыть 30 сентября.

На выставке будет представлена живопись, графика и предметы из его личной коллекции.

Адрес галереи: г. Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: +7(498)720-54-40.