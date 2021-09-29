РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. В октябре в Домодедове в рамках Дня пожилого человека и «Марафона для пенсионеров» для людей старшего поколения пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего возраста. Об этом сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

6 октября в Центральной библиотеке им. Анны Ахматовой с 13:00 до 15:00 юристы Московской областной коллегии адвокатов и представитель уполномоченного по правам человека в Подмосковье в городском округе Домодедово проведут прием граждан пенсионного возраста.

Записаться на прием можно 4 октября с 13:00 до 15:00 по телефону: 8(496)793-24-26.

11 октября с 11:00 до 13:00 пройдет Единый приемный день для пенсионеров, где можно будет получить бесплатную консультацию. Прием граждан направлен на правовое информирование людей пенсионного возраста, поддержку наименее социально защищенных групп населения и оказание помощи в решении проблемных вопросов.

Юристы и адвокаты всех юридических консультаций, офисов и бюро, расположенных в городском округе Домодедово, проведут приемы по адресам своих приемных. Судебные приставы Домодедовского отделения проведут прием по адресу: поселок ГПЗ «Константиново», ул. Центральная, д. 26Б. Телефон: 8(498)568-98-30 (доб. 2690).

29 октября с 9:00 до 13:00 пенсионеров примут юристы и адвокаты юридической консультации Московской областной коллегии адвокатов Домодедовского филиала по адресу: ул. Коломийца, д. 6, телефон для записи: 8(496)797-46-37.