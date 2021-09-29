РИАМО - 29 сен. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего начальника «Научно-исследовательского института» ФСИН России Андрея Быкова, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

По версии следствия, в период с апреля 2018 года по апрель 2021 года Быков, являясь начальником госучреждения, заключил с его действующими сотрудниками 95 трудовых договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников.

Сотрудники выполняли научные работы по основному месту службы, а Быков организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ в качестве вольнонаемных работников для получения дополнительного материального стимулирования.

В результате преступных действий госучреждению причинен ущерб на сумму свыше 40 млн руб.

Сейчас в квартире Быкова и его семьи проводятся обыски.