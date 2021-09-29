РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Незавершенные дорожные работы выявили на Февральской улице в Подольске, ситуацию взяли на контроль, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Максим Круглов провел мониторинг дорог на территории муниципалитета.

В ходе мониторинга на улице Февральской у дома №10/27 он выявил незавершенные дорожные работы. Круглов обратился в соответствующие органы и взял на контроль ситуацию до устранения недостатков.