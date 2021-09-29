РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 сен. В Домодедове прошли антитеррористические учения АО «Мострансавто». По легенде в автобусе на территории автовокзала был обнаружен бесхозный предмет, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

При обнаружении подобной находки пассажиру необходимо сообщить о ней водителю автобуса или сотруднику охраны автовокзала или автостанции. Прикасаться к предмету или пытаться его перемещать нельзя.

Антитеррористические учения прошли во всех подразделениях компании. Каждая тренировка длилась по несколько часов, в течение которых моделировалась чрезвычайная ситуация, и включала практическую и теоретическую части. Работники предприятия проводили тренировки как самостоятельно, так и с участием представителей различных структур: МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекались сотрудники частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

С начала 2021 года на объектах и в автобусах «Мострансавто» проведено 65 плановых тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.

Цель таких учений — координация совместных действий, совершенствование реагирования на нештатные ситуации, а также обмен накопленным опытом.