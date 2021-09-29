РИАМО - 29 сен. В Москве введут стимулирующие выплаты для медиков, которые обеспечили привлечение жителей к вакцинации или повторной вакцинации от коронавируса сверх плана, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

За одного человека 18-60 лет, сделавшего прививку, выплата составит 200 руб., за одного человека старше 60 лет – 400 руб.

На данный момент вакцинацию первым компонентом прошли 5 млн человек, в том числе 1,1 млн человек старше 60 лет.

Стимулирующие выплаты помогут ускорить вакцинацию от коронавируса.

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