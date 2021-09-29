РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске выпустили линейку 3D-принтеров, 3D-сканеров, 3D-ручек и VR-шлемов для нужд министерства образования региона, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

«В текущем году наша команда разработала и выпустила полную линейку продуктов для нужд министерства образования: 3D-принтеры с областью печати от 200 до 600 мм на каждой из осей, 3D-сканеры, 3D-ручки, защищенные графические станции и свою первую серию VR-шлемов», - написал Круглов в своем Instagram-аккаунте.

Также на предприятии приступили к сборке серии новых 3D-принтеров, разработанных инженерами ПК «Робокинетика». По заданию заказчика эта серия изготовлена в 2-экструдерном исполнении, что расширяет возможности применения оборудования.