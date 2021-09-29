РИАМО - 29 сен. В Московской области продолжит расти производство яблок, урожай в этом году может увеличиться более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Массовый сбор урожая яблок в Московской области проходит весь сентябрь. И с каждым годом урожайность ароматных, румяных, сладких и кисло-сладких на вкус подмосковных яблок увеличивается. В промышленных масштабах яблоки в Подмосковье выращивают в агропромышленном комплексе «Непецино» - порядка 60%, ЗАО «Совхоз им. Ленина», ФГБНУ ФНЦ «Садоводства» и «Шульгино». На сегодняшний день собрано порядка 200 тонн урожая яблок», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, основными территориями производства яблок в Подмосковье являются Ленинский округ и Коломна.

«Площадь яблоневых садов в регионе составляет порядка 400 га. Сегодня мы выращиваем такие сорта, как антоновка, мельба, белый налив, мантет, штрифель, орлик, макинтош, рождественское и многие другие. Погода в этом году благоприятствовала урожаю яблок, и наши хозяйства надеются, что соберут значительно больше, чем в прошлые годы. Увеличение планируется больше чем в 2 раза», - отметил Сергей Воскресенский.

Антоновка - знаменитый, знакомый с детства сорт яблок с характерным кисловатым вкусом и восхитительным особым ароматом. Антоновка славится своей экологичной устойчивостью к изменениям окружающей среды, включает несколько подвидов, но все они одинаково хорошо растут в Подмосковье.

Мельба - скороплодный сорт, радующий плодами душистого конфетного аромата. Мякоть у яблок белоснежная, вкус — кисло-сладкий. Средний показатель устойчивости к низким температурам делает этот сорт одним из лучших для Подмосковья.

Яблоки «белый налив» окрашены благородным цветом слоновой кости, обладают хорошей зимостойкостью, имеют выраженный кисло-сладкий вкус и тонкий аромат.

Сорт мантет напоминает грушовку московскую, но у яблони крупнее плоды, более сладкий вкус и высокие десертные качества. В Подмосковье яблоня начинает плодоносить с конца июля и до конца августа в зависимости от погодных условий.

«Мы планируем закладку в регионе новых садов, что позволит увеличить урожайность и нарастить производство товарного яблока в Подмосковье», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

Министр напомнил, что в 2020 году валовое производство яблок в Подмосковье составило более 124,4 тонны.