РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В деревне Подрезово городского округа Мытищи приступили к работам по сносу здания, возведенного без разрешительной документации, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

3-этажный жилой дом, предназначенный для создания хостела, был возведен в 2011 году хозяйкой участка, где предусматривалось личное подсобное хозяйство без права строительства. В ходе проверки объекта установлено, что при строительстве не были соблюдены противопожарные и санитарно-бытовые нормативы, здание построено в охранной зоне ЛЭП.

Судебное решение на снос постройки обязывало собственника еще в 2012 году демонтировать здание, но владелец объекта к сносу так и не приступил. Узаконить дом ввиду установления факта незаконности строения и возбуждения судебными приставами исполнительного производства у собственника не получалось.

8 лет собственник игнорировал решение суда, а заброшенный железобетонный гигант, находившийся в непосредственной близости к частным домам, с каждым годом приобретал признаки аварийности. Самострой притягивал лиц с девиантным поведением без определенного места жительства.

В соответствии с поручением губернатора Московской области снос данного объекта был поставлен на контроль Главного управления региональной безопасности Московской области. Во исполнение данного поручения областным правительством разработаны дорожные карты по сносу самовольно возведенного объекта.

Администрация Мытищ добилась демонтажа через суд и оплатит работы по сносу подрядчику за счет областной субсидии, а далее в судебном порядке будет взыскивать с ответчика понесенные расходы.

В результате слаженного взаимодействия ГУРБ, ГУ ФССП России по Московской области и администрации Мытищ 28 сентября начата процедура сноса. Судебные приставы проконтролируют исполнение решения суда до полного демонтажа здания.

«Такие объекты представляют угрозу общественной безопасности Подмосковья. Главным управлением региональной безопасности Московской области разработаны меры по пресечению деятельности нелегальных гостиниц, самовольных строений, работа по ликвидации подобных сооружений будет продолжена», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.