РИАМО - 29 сен. Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса на Енисейской улице в СВАО Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь ГЗК, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что инвестор планировал построить на свободном участке площадью 0,66 га производственно-складской комплекс, однако к работам не приступил, а также не оформил соответствующую градостроительную документацию.

Арендатору земельного участка направят уведомление о расторжении договора аренды. Дальнейшее использование участка будет прорабатываться.