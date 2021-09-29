РИАМО - 29 сен. С 2016 года более 700 гостиниц, работающих на территории Подмосковья, получили классификацию, эта процедура помогает упорядочить ведение отельного бизнеса и обеспечить надлежащий уровень сервиса, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Гостиницы классифицируются по системе, предусматривающей шесть категорий, различающихся по уровню сервиса и номеров: пять звезд, четыре звезды, три звезды, две звезды, одна звезда, без звезд.

В Московской область насчитывается 16 гостиниц высшей пятизвездочной категории, 105 гостиниц – четырехзвездочные, 195 относятся к категории трех звезд, 49 имеют две звезды, 19 – одну звезду. В категории без звезд находятся 318 гостиниц.

Пятизвездочные гостиницы расположены в Химках, Солнечногорске, Истре, Жуковском и Балашихе.

Прохождение классификации способствует формированию конкурентной среды среди гостиниц, что служит стимулирующим фактором для развития как внутреннего, так и въездного туризма.

В настоящее время процедура классификации требуется гостиницам с фондом выше 15 номеров, а с 1 января 2022 года она станет обязательной для всех.

Сейчас в Московской области располагается 900 коллективных средств размещения.