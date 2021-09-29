РИАМО - 29 сен. В связи с проведением путевых работ на Казанском направлении Московской железной дороги скорректирован график движения поездов, различные изменения в работе электричек произойдут 4, 5, 8 – 12, 16 и 17 октября, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

4, 5 октября с 06:00 до 16:00 будет закрыт второй путь на участке Кораблино – Ряжск-1. Часть электропоездов проследует по одному пути на указанном участке, из-за чего изменится время отправления и прибытия.

8, 11 октября с 07:00 до 11:00 будет закрыт второй путь на станции Алпатьево. У нескольких поездов будет скорректирован маршрут следования.

9, 10 октября с 06:05 до 12:25 будет закрыт второй путь на станции Щурово. Поезда на участке «Щурово – Голутвин» будут курсировать по одному пути поочередно в обоих направлениях. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и режим остановок.

Несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам:

№6003 Рязань-1 – Голутвин (отправлением в 06:15) проследует только до Фруктовой;

№6014 Голутвин – Рязань-1 (отправлением из Голутвина в 08:10) отправится от Фруктовой в 08:50;

№6111 Голутвин – Казанский вокзал (отправлением из Голутвина в 09:23) отправится от станции Коломна в 09:43.

№6752 Казанский вокзал – Шиферная (отправлением в 07:12) проследует до Ипподрома.

№6754 Казанский вокзал – Шиферная (отправлением в 08:42) проследует только до Виноградово.

Также будет сокращен маршрут двух экспрессов:

№7182 (отправлением из Москвы в 08:48) проследует только до 88 км.

№7183 (отправлением из Голутвина в 11:20) отправится от 88 км в 11:49.

12 и 13 октября с 06:10 до 12:10 будет закрыт второй путь на станции Фруктовая. У части электропоездов изменится время отправления, прибытия и режим остановок.

16 и 17 октября с 06:10 до 12:10 будет закрыт второй путь на станции Подлипки. У части электропоездов изменится время отправления, прибытия и режим остановок.

Поезда на участке «Фруктовая – Щурово» будут курсировать по одному пути поочередно в обоих направлениях. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и режим остановок.

Несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам:

№6112 Казанский вокзал – Голутвин (отправлением в 9:10) проследует только до станции Шиферная.

№6117 Голутвин – Казанский вокзал будет отправлять от станции Шиферная в 11:29.

№6752 Казанский вокзал – Шиферная (отправлением в 07:12) проследует до Ипподрома.

Также будет сокращен маршрут двух экспрессов:

№7182 (отправлением из Москвы в 08:48) проследует только до Ипподрома.

№7183 (отправлением из Голутвина в 11:20) отправится от Ипподрома в 11:49.

ЦППК просит пассажиров заранее планировать поездку.