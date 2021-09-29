РИАМО - 29 сен. Представители КПРФ покинули первое заседание Московской городской думы в осеннюю сессию, передает корреспондент РИАМО.

«Фракция КПРФ в Московской городской думе, равно как и Московский городской комитет КПРФ, не признают итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму. Мы не признаем итоги электронного голосования. <...> В знак протеста мы сегодня покидаем заседание», - сказал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов заявил, что следов взлома и вбросов в ходе прошедшего электронного голосования обнаружено не было.