РИАМО - 29 сен. За последние сутки в Москве вылечились 1938 жителей Москвы, у которых ранее был диагностирован Covid-19. С начала пандемии инфекцию победили 1 487 800, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в городе выявили 3004 новых случая инфицирования, 887 человек отправили в больницы, на ИВЛ находятся 332 человека. Кроме того, за сутки скончались 65 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 629 921 случай заражения, жертвами инфекции стали 28 918 человек.

Для того, чтобы победить пандемию коронавируса, нужно вакцинироваться, напоминают врачи.

Это можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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