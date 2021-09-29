РИАМО - 29 сен. Генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. Его подозревают в госиизмене, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что в офисе компании были проведены в обыски. В самой организации сообщали, что не знают причины, по которым проходят следственные мероприятия.

Предположительно, визит силовиков был связан с уголовным делом, возбужденным против основателя и генерального директора Group-IB.

Компания Group-IB была основана в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым. Она занимается разработкой решений для предотвращения кибератак и борьбы с онлайн-мошенничеством.

По словам Сачкова, некоторые из разоблаченных злоумышленников пытались отомстить Group-IB.