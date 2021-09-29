РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске на базе машинно-испытательной станции (МИС) провели успешные испытания сельскохозяйственной техники из Белоруссии, на этот раз проверили косилки, сообщил депутат горсовета Глеб Козельцев.

Во вторник провели полевые испытания косилки дисковой навесной КДН-210, изготовленной на заводе ОАО УКХ «Бобруйскагромаш» (Республика Беларусь).

Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года и является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Торговую марку предприятия знают в Европе, Азии, странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки.

Косилка КДН-210 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых.

Испытания проводились с целью определения фактических характеристик косилки и их сопоставления с характеристиками, заявленными заводом-изготовителем, в том числе по высоте среза, ширине захвата.

На испытаниях присутствовали руководитель ФГБУ «Подольская МИС» Владимир Колосов; главный инженер ФГБУ «Подольская МИС» Дмитрий Казанский; директор ООО «Агроферма» Александр Морунов; управляющий ООО «Агроферма» Василий Повернов и другие сотрудники.

Косилка успешно прошла испытания и соответствует требованиям технических условий.