РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске во время мониторинга улиц обнаружили навалы мусора, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Чистая страна» член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Сергей Кулев вместе со своим помощником на территории муниципалитета провели мониторинг по содержанию и своевременному вывозу мусора.

«В ходе мониторинга на улицах Чехова и Свердлова возле д. 35/20 выявлены навалы мусора, которые в ближайшее время будут убраны. Буду держать на контроле», - сказал Кулев.