РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. Общероссийский народный фронт организовал для детей с ограниченными возможностями здоровья из Подмосковья речную прогулку по каналу им. Москвы, участие в мероприятии приняли 20 детей из городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Московской области.

Помощь в организации речной прогулки оказали благотворительный фонд «Рождественская звезда» и Международный московский яхтенный порт.

«Дарить добро и нести радость всегда приятно. Во время трехчасовой речной прогулки и дети, и взрослые получили массу положительных эмоций. Для большинства ребят это было первое речное путешествие в их жизни», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, гендиректор благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.

Путешествие началось из акватории яхтенного порта в Долгопрудном, теплоход взял курс в сторону Химкинского водохранилища. В его акватории юные экскурсанты увидели не только прекрасно отреставрированное здание легендарного Северного речного вокзала, но и удивительные экспонаты музейного комплекса, посвященного истории военно-морского флота России (Музей истории ВМФ). Это сохранившийся экраноплан «Орленок» – своего рода летающий корабль, построенный еще в 1983 г., а также советская дизель-электрическая подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец», тоже превращенная в музей.

Во время путешествия детишек развлекали аниматоры, для них были организованы конкурсы и чаепитие со сладкими угощениями.