РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Водитель мотоцикла пострадал при ДТП в подмосковном Красногорске в среду утром, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Столкновение трех автомобилей и мотоцикла произошло около 8 утра на 24-м километре Волоколамского шоссе.

«В результате ДТП пострадал 1 человек, водитель мотоцикла. Все участники происшествия живы», - сообщили в пресс-службе.

ДТП спровоцировало серьезную пробку на Волоколамском шоссе при движении в сторону Москвы. Дорожная ситуация в Красногорске остается сложной. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 11:45 движение затруднено от ресторана «Авшар» до поворота на ул. Маяковского.