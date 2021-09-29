РИАМО - 29 сен. За первые 8 месяцев текущего года в Подмосковье выросло на 5,2% производство яиц. По сравнению с таким же периодом прошлого года производство увеличилось на 4,7 млн штук, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«По итогам работы отрасли животноводства Подмосковья за 8 месяцев текущего года производство яиц превысило 2020 год на 4,7 млн штук, то есть выросло на 5,2%. Валовое производство составило 94,6 млн штук яиц», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В регионе идет производство куриных, перепелиных и цесариных яиц.

«В сельскохозяйственных организациях произведено 62,1 млн штук, что на 6,9 млн штук больше прошлого года (12,5%). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 65,7% общего производства яиц в регионе», - отметил Воскресенский.

Крупными производителями яиц в Московской области считаются ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», «Майские просторы» и «Шепиловская птицефабрика».