РИАМО - 29 сен. За минувшие сутки в столице выявили 3004 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе выявили 1 629 922 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В России растет заболеваемость коронавирусом. Это связано с наступлением осеннего сезона, началом учебного года и возвращением россиян из отпусков.

Для того, чтобы защитить себя от инфекции, врачи советуют вакцинироваться. Это можно сделать в городских поликлиниках бесплатно.

За последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев заражения коронавирусом. Они зафиксированы в 85 регионах. Также за последние 24 часа вылечились от инфекции 18 456 человек, спасти не удалось 857 пациентов с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 7 487 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровел 6 653 941 человек.

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