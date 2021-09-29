РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Жители ряда домов в подмосковном Красногорске в начале октября получат квитанции, в которые включена сумма задолженности перед УК «ЖКХ-Онлайн», сообщается на официальном сайте администрации округа.

Согласно сведениям ООО УК «ЖКХ-Онлайн», МособлЕИРЦ включает информацию о задолженностях прошлых периодов в квитанции жителей домов, расположенных по адресам: Красногорск, ул. Пионерская, д. 1, 2, 4, 7, 14, 18, Красногорск, ул. Первомайская, д. 5 и п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16, 17, 18.

В начале октября жители получат платежные документы МособлЕИРЦ, в которых, помимо текущих начислений за коммунальные услуги, в графе «задолженность/переплата» отразятся суммы задолженностей абонентов перед управляющей компанией ООО УК «ЖКХ-Онлайн» (при наличии).

В соответствии с решением Госжилинспекции Московской области, ООО УК «ЖКХ-онлайн» являлась управляющей компанией данных домов с 1 декабря 2019 года. В доме 17 на ул. Лесной в Отрадном – по 28 февраля 2021 года, в домах 16 и 18 – по 31 марта 2021 года. В домах на улице Пионерской и доме 5 на Первомайской в Красногорске – по 31 мая 2021 года.

«Неоплаченные задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказанные ООО УК «ЖКХ-Онлайн» в период управления многоквартирными домами, подлежат оплате», – говорится в сообщении.

Оплатить счета без комиссии можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» и через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

По вопросам расчетов за ЖКУ жители могут обращаться в ближайшие клиентские офисы МособлЕИРЦ по адресам: Красногорск, ул. Дачная, д. 11А, ТЦ «Парк Авеню», ул. Жуковского, д. 9, деревня Путилково, ТРЦ «Вэйпарк».