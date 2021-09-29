РИАМО - 29 сен. В подмосковном Домодедове завели уголовное дело на ранее судимого 51-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 27 сентября около дома на Восточной улице мужчина подошел к девочке и попросил у нее помощи, для чего отвел ребенка за гаражи. Злоумышленника спугнули очевидцы, которые заметили, как мужчина увел девочку в малолюдное место.

В отношении мужчины заведено уголовное дело о покушении на совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней.

В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, допрос потерпевшей и очевидцев, изучены записи с камер наружного видеонаблюдения. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут для него меру пресечения.