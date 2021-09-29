РИАМО - 29 сен. Требования к уровню шума автомобилей в Москве могут ужесточить, сейчас этот показатель составляет 96 децибел, заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламентам, правилам и процедурам Александр Семенников.

«Важный момент - это пределы шума, под которые шумомер будет заточен. Этот вопрос будет определяться специальным документом. Сегодня это 96 децибел для обычного легкового автомобиля. Не факт, что лимит, устанавливающий лимит в шумомере, будет такой», - сказал Семенников.

Он отметил, что аналогичные аппараты устанавливают в Бельгии и Голландии, и они отрегулированы под 68 децибелов.

«Объектом правовой защиты по данным статьям закона о тишине является покой граждан и тишина. Этот покой может нарушаться и автомобилями с более низким количеством децибелов на выходе. Это будет определяться специалистами Роспотребнадзора, экспертами», - заключил Семенников.

По его словам, также будет урегулирован вопрос повторного штрафа одного и того же автомобиля в ходе одной поездки, чтобы повторно не штрафовать водителей в случае поломки транспортных средств.

При этом задержать смогут только автомобили с полностью демонтированными или модифицированными системами выпуска отработавших газов двигателей. В остальных случаях речь идет только о штрафе.

Столичный градоначальник Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который ужесточает ответственность о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами. Инициатива предполагает увеличение финансовой ответственности в 10 раз, с 500 до 5 тыс. рублей.

Шумомеры в столице планируют устанавливать в традиционных местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также в жилых комплексах.

Тестирование камер для борьбы с шумными авто и мотоциклами начали в Москве>>