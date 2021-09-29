Часто причинами осенних простуд становятся переохлаждение и вирусные инфекции, и при неправильном лечении даже безобидные на первый взгляд насморк или кашель могут привести к серьезным последствиям. Накануне Дня отоларинголога, который в России отмечают 29 сентября, обозреватель РИАМО пообщалась с врачом-оториноларингологом, фониатром, кандидатом медицинских наук Анной Колесниковой и выяснила, какие симптомы нельзя игнорировать, как предотвратить заболевания ЛОР-органов и почему нельзя чистить уши ватными палочками.

— Анна, какие заболевания лечит врач-оториноларинголог?

— ЛОР-врач — специалист, который не только диагностирует и лечит заболевания уха, горла и носа. Он еще и работает с органами чувств, которые отвечают за восприятие вкусов, запахов, звуков, работает с речевым аппаратом.

Кажется, что оториноларингология — и так узкая специальность, но на самом деле в ней есть свои направления. Например, сурдолог занимается диагностикой, лечением и реабилитацией слуха, отоневролог — преимущественно головокружениями и проблемами с равновесием, фониатр — проблемами, связанными с голосом.

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— Какие ЛОР-заболевания сегодня наиболее распространены? Можете составить топ-5 болезней, с которыми чаще всего сталкиваетесь?

фото Анны Колесниковой

— Если говорить о самих диагнозах, то в топ войдут острый синусит, аллергический или вазомоторный ринит, острый фарингит, хронический тонзиллит и острый средний отит.

Самым распространенным симптомом является насморк — из-за этого он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. У насморка может быть множество причин. Самая банальная — вирусная или бактериальная инфекция. Насморк может возникнуть из-за аллергии или гормональных изменений в организме, связанных с беременностью или подростковым возрастом.

Второй наиболее популярный симптом у людей, обращающихся за амбулаторной помощью, — боль в горле. Она может возникнуть при фарингите, тонзиллите, паратонзиллярном абсцессе, ларингите и других заболеваниях.

В 70% случаев причиной воспаления в ЛОР-органах является вирусная инфекция, связанная с вирусами гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусами, вирусом Эпштейна-Барр и другими. Реже причиной становятся бактериальные агенты, аллергия, некоторые лекарственные препараты. Подъем заболеваемости обычно фиксируют в холодное время года. Уже сейчас врачи отмечают увеличение частоты обращений.

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— Мы с 2020 года живем в условиях пандемии. Как она повлияла на вашу работу?

— Коронавирусы и раньше были возбудителями ЛОР-заболеваний, но у COVID-19 есть свои особенности, в первую очередь — аносмия, то есть потеря обоняния. Раньше при любых заболеваниях полости носа или околоносовых пазух многие отмечали снижение обоняния, но обычно оно восстанавливалось сразу после выздоровления. А вот с ковидом все сложнее: приходится чаще работать с людьми, потерявшими возможность ощущать запахи.

Обычно после COVID-19 обоняние восстанавливается в течение трех-шести месяцев, а у кого-то этого вовсе не происходит. Восстановление зависит не только от степени повреждения обонятельных рецепторов и клеток вокруг них, но и связано с воздействием самого вируса на центр обоняния в головном мозге. Есть исследования, согласно которым после ковида в зоне мозга, отвечающей за восприятие запахов, уменьшается количество серого вещества. Именно поэтому пациентов, перенесших COVID-19, беспокоят полная и частичная потеря обоняния. А еще та же зона мозга отвечает и за эмоциональное состояние человека, поэтому, вероятно, переболевшие ковидом жалуются на сниженное настроение.

— Какие последствия ждут людей с заболеваниями уха, горла и носа, если они их не лечат?

— При отсутствии адекватного и своевременного лечения заболеваний ЛОР-органов последствия могут быть различными: от снижения качества жизни — например, длительного затруднения носового дыхания или осиплости голоса — до перехода процесса в хроническое состояние и развития тяжелых гнойных внутричерепных или орбитальных осложнений — менингита или абсцесса головного мозга.

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— К ЛОРу, как правило, обращаются с уже запущенными случаями?

— Люди есть разные: кто-то бежит на прием при малейшем недомогании, а кто-то терпит хроническую боль и снижение качества жизни. Многое зависит от региона проживания: где-то врачей достаточно, есть качественное современное оборудование, а где-то ЛОР-врачей может не хватать.

— Какие симптомы не очень опасны? Что можно лечить дома, а с чем стоит сразу же обратиться ко врачу?

— Симптомы, которые указывают на серьезность ситуации и говорят о необходимости незамедлительного вмешательства врачей, мы называем красными флагами. В оториноларингологии к ним относят невозможность открыть рот (тризм), одышку, головокружение, боль в ухе и выделения из него, а также резкую потерю слуха. При этих симптомах нужно срочно идти ко врачу.

— Как вы относитесь к самолечению?

фото Анны Колесниковой

— Все зависит от диагноза. Если речь идет о насморке, то, как говорится, если его лечить, он пройдет за неделю, а если не лечить, то за семь дней. Соответственно, человек может попытаться избавиться от него дома, самостоятельно. Как правило, для этого используют жаропонижающие при лихорадке, сосудосуживающие при заложенности носа.

Однако есть заболевания, промедление в лечении которых может стоить для пациента многого. Например, такой симптом, как острая потеря слуха, требует неотложной госпитализации и активной терапии, что поможет с большей вероятностью восстановить способность слышать.

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— Что нужно делать, какой образ жизни нужно вести, чтобы не допустить появления ЛОР-заболеваний?

— Лучшая профилактика болезней — адекватное и разнообразное питание, активный образ жизни и закаливание. Нужно стараться избегать стрессов, своевременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19, реже посещать людные места в период подъема заболеваемости. Дома стоит создать комфортные условия с влажностью воздуха в 40-50% и температурой в 18-22 градуса тепла.

— То и дело я сталкиваюсь с утверждением, что уши нельзя чистить ватными палочками. Неужели это так?

— Ватные палочки на самом деле не предназначены для гигиены ушей. Если прочитать инструкцию к ним, то там, как правило, написано, что их не следует применять на внутренних частях уха, носа и глаза.

Когда человек чистит уши ватными палочками, он может протолкнуть серу вглубь слухового прохода, утрамбовать ее, что может привести к образованию серной пробки. Кроме того, часто люди травмируют палочками кожу слухового прохода, и это приводит к развитию воспаления.

Но самое неприятное возможное осложнение от такого способа чистки ушей — разрыв барабанной перепонки. Вследствие этого может развиться воспаление в среднем ухе в виде острого среднего отита. В дальнейшем разрыв барабанной перепонки может самостоятельно не зарасти, и тогда потребуется оперативное лечение.

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— Тогда как правильно чистить уши?

— Человеческий слуховой проход имеет механизм самоочищения. Кроме того, ушная сера нужна организму — она защищает кожу слухового прохода от пыли, инфекций и аллергенов. Когда человек жует и разговаривает, стенки слухового прохода и волоски, находящиеся в его передней трети, тоже незначительно двигаются, и ушная сера выходит из слухового прохода самостоятельно. И уже снаружи ее необходимо убирать ватным жгутиком, уголком полотенца или просто пальцем во время гигиенических процедур.

Чем чаще мы убираем серу, тем больше ее образуется. Поэтому важно не переусердствовать — достаточно чистить уши один раз в неделю.

— А влияет ли на остроту слуха частое использование наушников?

— Да, длительное использование наушников может негативно сказаться на слухе. Наушники ограничивают доступ воздуха в наружный слуховой проход, нарушая микрофлору, мешают естественному очищению наружного уха, могут травмировать кожу слухового прохода.

Частое использование наушников может привести к образованию серных пробок, развитию отита, ухудшению слуха. Поэтому музыку стоит слушать не дольше 60 минут подряд, используя до 60% максимальной громкости. Также нужно делать перерывы: даже минутный отдых сильно поможет ушам и предотвратит повреждение слуха. Если болит ухо, наушниками лучше не пользоваться.

Важно помнить, что наушники — предмет личного пользования, поэтому хозяин у них может быть только один. Еще у них нужно периодически чистить фильтр-сеточку.

Также я рекомендую использовать правильные наушники. Самые безопасные — классические, с большим оголовьем и полностью охватывающими ухо «чашечками». А самыми опасными являются вакуумные внутриканальные наушники-вкладыши.

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