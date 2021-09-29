РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Проблемный корпус №10.2 в жилом комплексе «Спасский мост» в подмосковном Красногорске могут достроить к середине декабря, сообщил директор по строительству ООО «Апельсин» Александр Петрусев.

Дольщики ждут квартир уже более 2 лет, строительство последнего корпуса в ЖК приостанавливали из-за финансовых трудностей у застройщика. В августе работы возобновили за счет средств инвесторов.

«Мы зашли на объект около 1,5 месяцев назад. До начала октября завершатся работы по благоустройству территории. Останется установить малые архитектурные формы – это мы выполним чуть позже», – сказал Петрусев.

Он пояснил, что в комплексе появятся 3 детские площадки с резиновым покрытием, парковочные места.

Внутри корпуса необходимо установить инженерное оборудование, системы вентиляции и пожаротушения. Оно заказано в полном объеме. В настоящий момент все работы идут в соответствии с графиком.

В благоустройстве задействованы 25 рабочих: 20 – на инженерных сетях и еще 10 – на отделочных работах.

«Все работы планируем завершить до середины декабря», – добавил Петрусев.

Еженедельно подрядчики отчитываются о проделанных работах перед инициативной группой дольщиков.