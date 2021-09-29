РИАМО - 29 сен. Штрафы за превышения уровня шума на дорогах Москвы планируют повысить в 10 раз - до 5 тыс. рублей и более в зависимости от мощности автомобиля, мотоцикла и грузовика, заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

На данный момент штраф составляет 500 рублей, уточнил депутат.

«Второй московский закон (будет рассмотрен Мосгордумой - ред.) предлагает изменить размер штрафа 5 тыс. рублей - это размер штрафа для автомобилей менее 200 лошадиных сил, в случае превышения лимита по шуму для машин с мощностью выше 200 лошадиных сил, штрафы будут выше и будут привязаны к мощности автомобиля. Плюс 5% (250 рублей) за каждые 10 лошадиных сил», - сказал Семенников.

Он отметил, что для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил штраф составит 5 тыс. рублей, для более мощных - еще выше. «Аналогично для грузовых автомобилей. Там более высокие штрафы начинаются с 250 лошадиных сил», - заключил Семенников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который ужесточает ответственность о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами.

Шумомеры в столице планируют устанавливать в традиционных местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также в жилых комплексах.

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