РИАМО - 29 сен. Штрафы за превышения уровня шума на дорогах Москвы планируют повысить в 10 раз - до 5 тыс. рублей и более в зависимости от мощности автомобиля, мотоцикла и грузовика, заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
На данный момент штраф составляет 500 рублей, уточнил депутат.
Он отметил, что для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил штраф составит 5 тыс. рублей, для более мощных - еще выше. «Аналогично для грузовых автомобилей. Там более высокие штрафы начинаются с 250 лошадиных сил», - заключил Семенников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который ужесточает ответственность о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами.
Шумомеры в столице планируют устанавливать в традиционных местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также в жилых комплексах.
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