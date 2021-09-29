РИАМО - 29 сен. ООО «Управляющая компания «Кристалл Лайн» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта с администрацией подмосковного Павловского Посада, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В ведомство поступила жалоба от администрации городского округа, которая заключила с фирмой контракт на оказание клининговых услуг. Подрядчик нарушил условия договора, в связи с чем он был расторгнут.

На заседании комиссии УФАС клининговая компания не представила доказательств устранения допущенных нарушений, в связи с чем сведения в отношении нее включили в реестр недобросовестных поставщиков.