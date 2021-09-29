РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В конференц-зале АО «Мытищинская теплосеть» прошло заседание совета ассоциации «Мособлтеплоэнерго», сообщается на сайте администрации горокруга.

В заседании приняли участие руководители теплоснабжающих предприятий Московской области, а также представители министерства ЖКХ региона, Минэнерго, комитета по ценам тарифам Подмосковья, НП «Ростепло», представители администрации Мытищ, МособлЕИРЦ «Мытищи».

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону, вопросы тарифного регулирования, внедрение энергосберегающих технологий. А также проблемы, касающиеся дебиторской задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими предприятиями.