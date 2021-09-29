РИАМО - 29 сен. С начала работы искусственный интеллект помог московским врачам выписать более 470 тыс. направлений на диагностические исследования, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) предлагает врачу сразу несколько цифровых инструментов, основывающихся на модели искусственного интеллекта и клинических протоколах лечения. Протоколы разработаны столичными специалистами совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.

Это уникальный проект, масштабно применяющийся только в Москве. Система работает уже во всех взрослых городских поликлиниках. СППВР помогает врачу в постановке предварительного диагноза и дает рекомендации по дальнейшим лабораторным и инструментальным исследованиям. Она выполняет роль помощника врача - окончательное решение всегда остается за медиком.

Использование СППВР сокращает среднее время назначения диагностических исследований в 10 раз. Развитие цифровых сервисов уменьшает рутину в работе врачей и позволяет им сконцентрироваться на общении с пациентом. Таким образом, врач может подробнее рассмотреть важные детали в анамнезе пациента и задать больше уточняющих вопросов. Кроме того, сервис позволяет избежать дублирующего назначения на одно и то же исследование, если в этом нет необходимости, а также подсвечивает критические моменты, на которые стоит обратить внимание.

Разработка проекта системы поддержки принятия врачебных решений началась в 2019 году, а осенью 2020 года сервис заработал во всех взрослых поликлиниках города. Данная система - один из элементов единой цифровой платформы столичного здравоохранения, разработанной совместно городским комплексом социального развития и департаментом информационных технологий.