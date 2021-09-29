РИАМО - 29 сен. Москва попросит Госдуму передать регионам полномочия по фиксации нарушения уровня шума от автомобилей и мотоциклов, а также наказанию водителей, заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

На сегодняшний день методика произведения замеров уровня шума устарела. Чтобы проверить автомобиль, его нужно поместить в закрытый бокс и с большим количеством требований произвести замер. Поэтому на практике количество протоколов по этой статье КоАП исчисляется единицами, уточнил Семенников.

«Сегодня существует гораздо более эффективная система. Идея мэра Москвы состоит в следующем - предложить федеральным властям передать регулирование ответственности за нарушение шумовых пределов на уровень регионов», - сказал Семенников.

Он отметил, что всего в Мосгордуме планируют принять два законопроекта - законодательную инициативу, в которой предлагается исключить из статьи 8.23 КоАПа автомобили и мотоциклы, передав тем самым этот вопрос субъектам.

«У Москвы накоплен определенный опыт использования фото- и видеофиксации, мы умеем администрировать такие правонарушения. И соответственно использовать комплексы по замеру уровня шума, (для которых - ред.) вводится термин шумомер», - сказал Семенников.

По его словам, еще нужно добиться того, чтобы Госдума эту концепцию поддержала.

«То, что автор законопроекта - мэр, добавляет ему веса», - заключил Семенников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который ужесточает ответственность о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами. Инициатива предполагает увеличение финансовой ответственности в 10 раз, с 500 до 5 тыс. рублей.

Шумомеры в столице планируют устанавливать в традиционных местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также в жилых комплексах.