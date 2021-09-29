РИАМО - 29 сен. Десятиэтажную новостройку, возведенную по программе реновации на Бауманской улице в Басманном районе ЦАО Москвы, планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Сейчас в здании по адресу ул. Бауманская, владение 47/1, завершен основной объем строительно-монтажных работ.

«Жилой дом для переселения участников программы реновации площадью 31,1 тысячи квадратных метров рассчитан на 274 квартиры, его высота не превышает 10 этажей. В доме предусмотрена подземная автостоянка. Новостройку планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сейчас на территории объекта завершаются работы по благоустройству: оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, отличительной чертой внешнего облика здания является композиция фасадов с арочными окнами, а переменная этажность и разделение новостройки на два объема жилого дома создает выразительную архитектурную композицию здания.

«По планам, переселение участников программы реновации в этот дом начнется в 2022 году», - сказал Левкин.

Руководитель департамента градостроительства добавил, что с начала 2021 года на территории ЦАО ввели 34 объекта недвижимости общей площадью около 490 тыс. кв. метров. В их числе 8 жилых объектов на 216 тыс. кв. метров и 11 объектов на 170 тыс. кв. метров – это гостиницы и прочие места временного проживания.

Всего в этом году в ЦАО планируется построить более 600 тыс. кв. метров недвижимости.

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