РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. Молодогвардейцы в рамках проекта «Безопасные дороги» раздали жителям Щелкова информационные листовки с напоминаниями о соблюдении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции активно проводим профилактические мероприятия во внутридворовых территориях, распространяя листовки с напоминаниями правил безопасного поведения при участии в дорожном движении», — сказал руководитель Щелковского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Филипп Чернов.

Подобные мероприятия будут проходит и в дальнейшем на регулярной основе.