РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске с 1 октября изменятся нормативы накопления твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО МСК-НТ.

В соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ Московской области №431-РВ от 20 сентября 2021 года с 1 октября изменяются нормативы накопления ТКО для отдельных категорий мусорообразователей. Изменения коснулись нормативов домовладений в многоквартирных домах (МКД) и объектов общественного назначения. Среди них административные здания и учреждения, предприятия общепита, торговли, службы быта, транспортной инфраструктуры, культурно-досуговые, спортивные учреждения, садовые товарищества и некоторые другие.

Норматив накопления ТКО для жителей МКД учитывает накопление сухих и раздельно собранных отходов и крупногабаритного мусора. Несмотря на изменение обоих нормативов, суммарное значение, используемое для расчета размера платы за коммунальную услугу, осталось без изменения и по-прежнему составляет 0,114 куб. м в год. Прежним остался норматив накопления ТКО для ИЖС.



В новом документе детально конкретизированы категории мусорообразователей. За счет дифференцированного подхода появились отдельные конкретные нормативы для бань, промышленных и продуктовых магазинов, павильонов, киосков, АЗС, ГСК, автостоянок и других категорий. В зависимости от категории одни нормативы увеличились, другие уменьшились. Например, норматив накопления ТКО для промышленных магазинов уменьшился почти вдвое, однако увеличился для парикмахерских и СНТ.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства Московской области.