РИАМО - 29 сен. Реконструкцию Шоссейной улицы провели уже на треть, работы проходят в рамках строительства четвертого участка скоростной автомагистрали - Юго-Восточной хорды (ЮВХ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках строительства нового участка ЮВХ от Шоссейной улицы до улицы Полбина сегодня проводится реконструкция Шоссейной улицы с целью ее полноценной интеграции в состав новой хорды, готовность строительно-монтажных работ составляет почти 33%», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сегодня на улице почти наполовину закончено устройство наружных инженерных сетей, а готовность благоустройства и озеленения прилегающей территории оценивается в 21%.

По словам генерального директора компании АО «Мосинжпроект», являющейся генеральным подрядчиком и проектировщиком ряда участков Южной рокады и Юго-Восточной хорды, Юрия Кравцова, на четвертом участке ЮВХ ведутся работы по устройству основного хода будущей трассы и закончена реконструкция улицы Полбина.

«Всего здесь появится пять съездов и две эстакады, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. После завершения всех работ на участке, которое намечено на 2022 год, он станет органичной частью хорды и поможет разгрузить традиционно перегруженные участки улично-дорожной сети юго-восточного сектора столицы», - сказал Кравцов.

Ожидается, что благодаря запуску движения по Юго-Восточной хорде значительно улучшится транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы, а также округов новой Москвы.

Создание хордовой системы скоростных магистралей – центральный проект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Магистрали напрямую соединят друг с другом периферийные районы города, снизив этим общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.