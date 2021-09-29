РИАМО - 29 сен. Температура воздуха до минус 3,6 градуса опустилась прошедшей ночью на территории Московской области, а в столице – до минус 2 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она добавила, что в ближайшие дни ночи станут немного теплее, так как в регион с востока придет облачность, которая предотвратит образование заморозков.
Ранее синоптик сообщал, что старое бабье лето продлится минимум 7 дней. Будет тепло и солнечно.
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