РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. Полицейские Щелкова задержали рецидивиста, укравшего со склада электрический медный кабель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный, проникнув на оставленную без присмотра территорию складского помещения на ул. Лесной в д. Оболдино, похитил электрический медный кабель, причинив материальный ущерб в размере более 49 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 33-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».